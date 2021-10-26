Аналитик Ли: Россия построила

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26 октября 2021, 08:30 Источник: Bloomberg

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли написал в статье для Bloomberg, что РФ построила "СП — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территориям ряда постсоветских республик.

По мнению Джулиана Ли, после распада СССР Россия находилась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через территории ставших независимыми стран, которые не всегда были дружественно настроены по отношению к Москве. Речь, в частности, идет об Украине, Молдавии и бывших членах Организации варшавского договора: Польше, Чехии, Румынии и Болгарии.

Аналитик отметил, что отношения РФ со многими из этих государств менялись далеко не в лучшую сторону, поэтому нет ничего удивительного, что Москва намерена положить конец своей зависимости от подобных связей.

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