Аналитик Ли: Россия построила

Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли написал в статье для Bloomberg, что РФ построила "СП — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территориям ряда постсоветских республик.
По мнению Джулиана Ли, после распада СССР Россия находилась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через территории ставших независимыми стран, которые не всегда были дружественно настроены по отношению к Москве. Речь, в частности, идет об Украине, Молдавии и бывших членах Организации варшавского договора: Польше, Чехии, Румынии и Болгарии.
Аналитик отметил, что отношения РФ со многими из этих государств менялись далеко не в лучшую сторону, поэтому нет ничего удивительного, что Москва намерена положить конец своей зависимости от подобных связей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.