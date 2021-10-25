4 месяца и 26 дней нужно безработному южноуральцу, чтобы трудоустроиться

Средняя продолжительность поиска работы в России составляет 6 месяцев и 27 дней, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.
Ведомство отмечает, что в УрФО Южный Урал занимает второе место по данному показателю. Быстрее всего трудоустраиваются жители Ямало-Ненецкого автономн месяцев и ого округа, им требуется всего 4 месяца и 3 дня. А вот курганцам для поиска работы требуется дня.
По данным главного управления по труду и занятости региона, на 12 октября в статусе безработных числились более 18 тысяч южноуральцев. При этом в Челябинской области насчитывается свыше 43 тысяч вакансий. На рынке труда наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие.
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