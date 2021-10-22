Российские чиновники манипулируют статистикой о доходах населения

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 октября 2021, 16:58

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании профильного Комитета Госдумы заявил, что отечественная экономика перестала восстанавливаться. Это повлечёт за собой прекращение роста доходов.



Рост ВВП, по словам чиновника, не превысит 4,2%, что крайне недостаточно для восстановления экономики после коронакризисного года. Частично Россию вытянуло резкое подорожание энергоносителей. Вернуться к уровню жизни 2013 года россияне смогут не раньше, чем через три года.



В октябре министерство сделало новый прогноз по инфляции в 7,4%. Это станет рекордом за последние пять лет. Быстрее всего в стране дорожают овощи, несмотря на изолированное и суверенное сельское хозяйство. Проблема высоких цен кроется в высокой цене на энергоносители и удобрения.



Несмотря на громкую демагогию по «импортозамещению» российские аграрии оказались в зависимости от Европы. Страны ЕС сократили аммиачное производство почти на 50%. Оставшиеся на рынке производители увеличили стоимость выпускаемой продукции почти в два раза.



Чтобы ситуация с доходами россиян не казалась такой критичной, Росстат планирует изменить методику подсчёта уровня бедности. В текущем году она уже менялась, в результате бедных «на бумаге» стало на 2 миллиона меньше.





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