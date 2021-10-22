Юрий Твердохлеб прокомментировал падение курса доллара ниже 70 рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 октября 2021, 15:23

фото: pixabay.com

Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов» РАНХиГС, эксперт RT, прокомментировал информацию о снижении в ходе торгов в пятницу, 22 октября, курса доллара ниже 70 рублей.

Аналитик выразил уверенность, что укрепление рубля - ожидаемая ситуация, поскольку российская валюта в последнее время демонстрировала тенденцию к стабильности.

Твердохлеб пояснил, что падение курса доллара - закономерное следствие тех процессов, которые происходят в экономике России. Во-первых, растут цены на углеводороды, а это основной компонент, который оказывает влияние на курсовую динамику, и во-вторых, общая ситуация в экономике, по его мнению, довольно успешно стабилизируется.

По мнению финансиста, укрепление рубля будет продолжаться.

Также Твердохлеб считает, что на укрепление курса рубля могло оказать влияние сегодняшнее решение ЦБ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости