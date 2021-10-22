В Челябинской области увеличился объем пассажирских перевозок

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22 октября 2021, 10:33 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Восстановление отрасли отметила региональная Контрольно-счетная палата. Ведомство представило экспресс-анализ за период с января по август этого года.

По данным КСП за 8 месяцев объем пассажирских перевозок автобусами составил более 58 миллионов человек, что на 30% больше, чем фиксировалось в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший объем перевозок отмечен в июне 2021 года. В этот месяц было перевезено 8 миллионов человек.

Если говорить об объеме перевозок автомобилями (организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства), то он составил свыше 13 миллионов тонн.

Также сообщается, что на заседании президиума Госсовета губернатор Челябинской области выступил с рядом предложений по механизмам господдержки общественного транспорта и дорожного хозяйства.

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