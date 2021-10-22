99% таможенных деклараций регистрируются автоматически

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22 октября 2021, 10:27 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В России создано 16 центров электронного декларирования. Благодаря цифровым технологиям автовыпуск декларации занимает около 4 минут, а регистрация документа — несколько десятков секунд.

Как рассказали представители Челябинской таможни на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», в 2021 органом было возбуждено около 2,5 тысячи дел об административных нарушениях. Большинство из них связаны с недекларированием товаров, недостоверным декланированием и нарушениями транзитов.

В Челябинскую область нелегально пытаются ввезти товары, пользующиеся высоким спросим. Среди них — одежда, обувь, детские игрушки, аксессуары для смартфонов, парфюмерия, алкоголь и табачные изделия. Попадается таможенникам и санкционная продукция.

По словам начальника Челябинской таможни, генерал-майора таможенной службы Андрея Максимова, сегодня на территории региона работают 9 таможенных постов. Самые крупные из них — Челябинский, Аэропорт Баландино и Магнитогорский железнодорожный.

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