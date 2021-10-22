В Челябинской области количество автокредитов снизилось на 12%
22 октября 2021, 08:15 Анна Семенова
При этом по показателям 3 квартала 2021 года мы обогнали соседей-свердловчан.
Специалисты Национального бюро кредитных историй подсчитали, что за год количество автокредитов в стране сократилось на 7,6%. Если в первые три квартала 2020 года займы на покупку личного транспорта взяли 279 тысяч раз, то за этот же период 2021-го – 258 тысяч раз.
Также падение произошло и в пределах одного месяца. В сентябре было выдано на 9,3% меньше автозаймов, чем в августе.
Челябинская область по количеству выданных в третьем квартале автокредитов оказалась на 7 строчке из 30. В нашем регионе было оформлено 8 576 займов. Но за год падение зафиксировано приличное – 12,6%.
Наши ближайшие соседи «просели» еще серьезнее – на 21,7%. В Свердловской области в 3 квартале 2021 года в кредит купили 8 518 автомобилей.
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