В Челябинской области количество автокредитов снизилось на 12%

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22 октября 2021, 08:15 Анна Семенова

Рынок автокредитования немного просел за год. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

При этом по показателям 3 квартала 2021 года мы обогнали соседей-свердловчан.

Специалисты Национального бюро кредитных историй подсчитали, что за год количество автокредитов в стране сократилось на 7,6%. Если в первые три квартала 2020 года займы на покупку личного транспорта взяли 279 тысяч раз, то за этот же период 2021-го – 258 тысяч раз.

Также падение произошло и в пределах одного месяца. В сентябре было выдано на 9,3% меньше автозаймов, чем в августе.

Челябинская область по количеству выданных в третьем квартале автокредитов оказалась на 7 строчке из 30. В нашем регионе было оформлено 8 576 займов. Но за год падение зафиксировано приличное – 12,6%.

Наши ближайшие соседи «просели» еще серьезнее – на 21,7%. В Свердловской области в 3 квартале 2021 года в кредит купили 8 518 автомобилей.

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