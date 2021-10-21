Челябинцы стали расплачиваться картой на 30% чаще

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21 октября 2021, 18:42 Анна Семенова

Безналом южноуральцы расплачиваются охотнее. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наличные уходят в прошлое.

Об этом сообщает Центробанк России. За первые полгода 2021-го жители Челябинской области совершили по банковским картам 470 миллионов операций. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество безналичных платежей выросло на 30%, а сама сумма платежей – на 40%. Стал больше и средний чек покупки – на 8%.

В интернете ситуация схожая. Делая покупки в Сети, южноуральцы также предпочитают оплачивать их безналом. Здесь таких операций стало больше на 40%. За шесть месяцев денежных переводов было выполнено на более чем 425 миллиардов рублей.

Снимали наличные средства наши земляки всего в 5% случаев.

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