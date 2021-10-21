Челябинцы стали расплачиваться картой на 30% чаще

Об этом сообщает Центробанк России. За первые полгода 2021-го жители Челябинской области совершили по банковским картам 470 миллионов операций. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество безналичных платежей выросло на 30%, а сама сумма платежей – на 40%. Стал больше и средний чек покупки – на 8%.
В интернете ситуация схожая. Делая покупки в Сети, южноуральцы также предпочитают оплачивать их безналом. Здесь таких операций стало больше на 40%. За шесть месяцев денежных переводов было выполнено на более чем 425 миллиардов рублей.
Снимали наличные средства наши земляки всего в 5% случаев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.