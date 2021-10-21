Цены на бензин повышаются даже при демпферных ограничениях

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21 октября 2021, 11:44

Практически во всех российских регионах происходит повышение цен на топливо. Только за последнюю неделю оно подорожало на 20 копеек за литр, а в ряде регионов на 30 копеек. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина увеличилась на 6,7%. Однако более 50% заправочных станций не являются структурными единицами интегрированных компаний, имеющих собственные нефтедобывающие скважины и заводы по переработке.



Подорожание топлива скажется на росте стоимости всех товаров. В Миниэкономразвития считают, что подорожание топлива приведёт к росту инфляции до 7,8%. Убыточная работа розницы заставляет АЗС идти на повышение цен. Реализующие компании не могут продавать топливо по одинаковой с оптовиками цене. В противном случае производители будут уходить на внешний рынок, создавая ещё более сложные условия российским заправкам.



Никаких факторов в пользу снижения цен на топливо в перспективе не наблюдается. Демпферный механизм, включённый государством, стал единственной мерой сдерживания цен на нефть. По словам вице-премьера Александра Новака, его отсутствие привело бы к удорожанию бензина в среднем на 10 рублей.





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