Российские банки попросили ЦБ отложить открытие счетов и выдачу кредитов по биометрии

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21 октября 2021, 10:54 Источник: РБК

Банк, Zamir Usmanov/globallook.com

Ассоциация банков «Россия», объединяющая крупнейшие кредитные организации, обратилась в ЦБ с просьбой отсрочить открытие счетов и выдачу кредитов населению по биометрическим данным.

Согласно «антиотмывочному» закону, с 1 января банки в обязательном порядке должны запустить новую услугу: дистанционную выдачу кредитов и открытие счетов по биометрическим данным. Предполагалось, что клиент, предоставивший образцы биометрии (запись голоса и изображение лица), сможет оформить заем или открыть счет без посещения отделения — через мобильный или интернет-банк.

Как говорится в письме Ассоциации банков, не все кредитные организации смогут внедрить такие услуги с 1 января, поскольку столкнулись с проблемами, вызванными неготовностью технологических решений. Наиболее сложными для банков стали работы по обеспечению требований ЦБ к информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных.

Банкиры попросили регулятора перенести срок введения данных услуг на 1 января 2023 года и до этого времени нее применять к кредитным организациям штрафы и иные меры воздействия.

Напомним, недавно Президент InfoWatch и соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская рекомендовала россиянам не сдавать биометрические данные из-за высокого риска утечек.

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