Правительство не может остановить падение доходов населения

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 октября 2021, 09:53

Торговля и сфера услуг сокращаются и перспектив изменения ситуации на ближайшие годы никто не видит. В Институте комплексных стратегических исследований считают, что провал с доходами продлится ещё десятилетие.



Быстрее всего доходы граждан восстанавливаются в самых богатых субъектах. Региональное расслоение негативно сказывается на демографической ситуации. Кризисные регионы россияне спешат покинуть, чтобы найти работу в другом субъекте.



Сравнивая доходы 2015 и 2020 годов, видно, что они заметно сократились в Пермском крае, Астраханской, Курганской, Свердловской и ряде других областей. Причём многие из таких субъектов не входят в список депрессивных территорий. Причины попадания в кризисную яму кроются в комплексе социально-политических и экономических проблем каждой территории.



Богатые регионы для восстановления доходов граждан имеют необходимые ресурсы и возможности. От кризиса пандемийного 2020 года такие субъекты оправились очень быстро. А ряд нефтегазовых территорий обеспечил населению ещё большие доходы за счёт роста котировок на энергоресурсы по сравнению с предыдущими годами. Бедные субъекты могут жить только за счёт дотаций. У них слаборазвитая экономика, незначительные налоговые поступления.





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