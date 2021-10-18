Переработка отходов становится инновационной отраслью «зеленой экономики»

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18 октября 2021, 18:00

На прошедшем на прошлой неделе Российском экологическом форуме были названы регионы – лидеры в вопросе совершенствования мусороперерабатывающей отрасли. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в их числе назвала Московскую, Тульскую и Ярославскую области, где региональным оператором является компания «Хартия», принадлежащая бизнесмену Игорю Чайке. В настоящее время компания обслуживает 6,8 млн человек в пяти субъектах федерации. Присутствие сразу трех из них в шестерке лидеров по качеству проводимой мусорной реформы свидетельствует, как говорят наблюдатели, о том, что «Хартия» на сегодня – драйвер экотренда на утилизацию и создание отраслевой экономики замкнутого цикла. Существенные инвестиции, которые в последние годы делает этот оператор в социально значимые проекты, связанные с мусоропереработкой, дают значительный мультипликативный эффект. А сам оператор регулярно входит в региональные рейтинги наиболее социально-ответственных компаний.

Инновационные технологии и инфраструктура.

Успех реформы, целью которой является, как минимум, удвоение к 2030 году доли отправляемого на вторичную переработку сырья, зависит от выстраивания многоступенчатой современной инфраструктуры сбора, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Именно из-за ее неразвитости до недавнего времени порядка 94% мусора поступало на свалки. Ситуация стала меняться в последние годы, и на сегодняшний день контейнеры для раздельного сбора – уже не редкость в крупных городах и населенных пунктах. Как было заявлено на форуме, охват населения коммунальной услугой по вывозу ТКО достиг 96,5%.

Только контейнерный парк той же «Хартии» насчитывает порядка 80 тыс. единиц. Создает оператор и собственные сортировочные, а также перерабатывающие комплексы. В настоящее время во Владимирской области он возводит сортировочную площадку, а в Ярославской – завод по глубокой переработке ТКО.

В Тульской области компания Игоря Чайки весной 2021 года открыла первую линию инновационного комплекса, который создается на базе экотехнопарка «Тула». Предполагается, что мощность комплекса в будущем составит 480 тыс. тонн отходов в год. В основу его деятельности положена не имеющая аналогов технология, позволяющая наилучшим образом сортировать по величине различные фракции ТКО, обезвреживать и перерабатывать их. Линия полностью замкнутого цикла и работает на выделяемой при расщеплении отходов энергии.

Научная основа для решения кадрового вопроса.

Как говорят специалисты, примеры, подобные инновационному комплексу «Хартии» в Туле, наилучшим образом могут мотивировать молодежь на выстраивание карьеры в отрасли переработки ТКО. Как сообщила на Российском экологическом форуме исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева, молодые люди должны понимать, что комплексы по утилизации отходов – это инновационные производства с современным оборудованием. На мероприятии шла речь и том, что в России необходимо создать биржу кадров, так как речь идет фактически о том, что появляется целая новая экономическая отрасль, связанная с зелеными технологиями. «Циклическая экономика может дать сто тысяч рабочих мест, - рассказала Дударева. - Очень важно, насколько будут подготовлены эти новые работники, насколько они профессиональны». Ассоциация заявила о готовности создавать для вузов запрос на специалистов отрасли.

Компания «Хартия», которая является одним из учредителей «Ресурса», со своей стороны уже давно и плодотворно сотрудничает с вузами, внедряя лучшие научные достижения в практическую деятельность. Так, она заключила соглашение с МФТИ, а также с РХТУ имени Д.И. Менделеева. Поиск новых методов сортировки и переработки отходов, который оператор ведет совместно с научным сообществом, собственно, и привел к созданию передовой российской технологии, способной довести глубину переработки ТКО до 68% уже в ближайшем будущем.

Сила взаимодействия.

«Дальнейшее развитие отрасли по обращению с отходами – в утилизации», - заявил на Российском экологическом форуме заместитель директора по экономическим вопросам компании «Хартия» Алексей Куртишвили. Он убежден, что внедрение технологий глубокой переработки ТКО должно быть поддержано и бизнесом, и государством.

Участники мероприятия были единодушны во мнении, что успех реформы мусороперебатывающей отрасли зависит от совместных усилий федеральных и региональных властей, региональных операторов и населения. К какому успеху приводит эффективно выстроенное взаимодействие властей и частного бизнеса, демонстрирует пример «Хартии», которая ведет работу в регионах при поддержке правительств и в соответствии с разаработанными ими дорожными картами. В той же Ярославской области благодаря этому, например, доля обработки отходов уже составляет порядка 55%, что превышает запланированный показатель в 47%. Не удивительно, что Ярославская область, как и другие регионы присутствия этого оператора, лидирует по качеству проведения мусорной реформы.

Опытом выстраивания взаимодействия с местными сообществами поделилась в рамках одного из заседаний форума директор по связям с общественностью «Хартии» Ирина Левакова. Она заявила о важности создания профильных объединений, которые помогают вести диалог и в конечном итоге находить оптимальные пути решения проблем и «доносить их до законодательных органов». «Мы сейчас должны законодательно замкнуть цикл», - сообщила вице-премьер Виктория Абармченко. Она подчеркнула, что отрасль нуждается в инвестициях, опытно-конструкторских работах и пилотных проектах.

В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Экология» в регионах планируется построить больше 200 комплексов по переработке и утилизации отходов. Работа уже активно идет. За два года, как было заявлено на форуме, созданы 105 объектов инфраструктуры. В настоящее время уже почти половина субъектов федерации работают в новой системе обращения с ТКО. Всего на рынке присутствуют 176 региональных операторов, ведущие из которых занимаются не только выстраиванием инфраструктуры, но и экологическим просвещением населения, объясняя важность раздельного сбора мусора. Та же «Хартия», например, организует регулярные просветительские акции, проводит экологические уроки, участвует в субботниках и многих других мероприятиях экологической направленности совместно с волонтерскими движениями и региональными властями.

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