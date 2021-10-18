В России увеличивается число депрессивных регионов

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 октября 2021, 11:14

Программа поддержки регионов будет продлена до 2030 года. Из-за сложной социально-экономической ситуации в стране увеличивается количество отстающих субъектов. Из 85 регионов в список кризисных пока входит только 10. Но при изменении критериев оценки, их численность может дойти до 30%. Курирование регионов министрами не принесло облегчения. Шефская работа является скорее имитацией, чем стремлением добиться результатов.



Заместитель председателями комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров считает, что к 10 кризисным регионам в скором времени добавятся Архангельская область и Удмуртия. Для них будут составлены отдельные программы развития до 2030 года. Правительство регулярно посещает проблемные области, включая заместителей премьер-министра. Оказавшиеся в аутсайдерах имеют низкие среднедушевые доходы, высокий уровень безработицы, слабую инвестиционную политику. Без федеральной помощи такие субъекты не могут существовать.



Некоторые вопросы правительству РФ в кризисных регионах приходится решать в ручном режиме, так, несколько дней назад премьер Мишустин потребовал ускорить строительство медицинского центра в Орле. Объект не могут достроить уже 14 лет.





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