В Челябинске средний чек по ипотеке превысил 2 миллиона

Наш регион показал за месяц прирост на 2,8%.
В сентябре размер ипотечных кредитов вырос по всей стране. В сравнении с августом средняя цифра увеличилась на 4,5% и составила 3,35 млн. руб. А если посмотреть на начало года, то показатель и вовсе поднялся на 19,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Традиционно самые большие суммы на покупку жилья занимают у банков москвичи, петербуржцы, а также жители Приморского края.
Сильнее всего вырос средний ипотечный чек в Ростовской области, Хабаровском крае, Калужской и Воронежской областях.
В Ставрополье, Кемеровской, Ленинградской, Тульской и Волгоградской областях этот показатель наоборот снизился.
В Челябинской области средняя сумма займа увеличилась на 2,8%. Если в августе она составляла 1 969 995 рублей, то в сентябре – уже 2 024 570 рублей.
Специалисты говорят о том, что росту ипотечного чека способствует падение процентных ставок благодаря программам господдержки.
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