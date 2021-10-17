В Челябинске средний чек по ипотеке превысил 2 миллиона

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17 октября 2021, 10:22 Анна Семенова

В ипотеку стали брать больше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наш регион показал за месяц прирост на 2,8%.

В сентябре размер ипотечных кредитов вырос по всей стране. В сравнении с августом средняя цифра увеличилась на 4,5% и составила 3,35 млн. руб. А если посмотреть на начало года, то показатель и вовсе поднялся на 19,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Традиционно самые большие суммы на покупку жилья занимают у банков москвичи, петербуржцы, а также жители Приморского края.

Сильнее всего вырос средний ипотечный чек в Ростовской области, Хабаровском крае, Калужской и Воронежской областях.

В Ставрополье, Кемеровской, Ленинградской, Тульской и Волгоградской областях этот показатель наоборот снизился.

В Челябинской области средняя сумма займа увеличилась на 2,8%. Если в августе она составляла 1 969 995 рублей, то в сентябре – уже 2 024 570 рублей.

Специалисты говорят о том, что росту ипотечного чека способствует падение процентных ставок благодаря программам господдержки.

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