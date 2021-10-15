В Челябинской области запустили «Экспортный форсаж»

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15 октября 2021, 12:58 Татьяна Михайлова Источник: ЦПЭ Агентства международного сотрудничества Челябинской области

Фото предоставлено ЦПЭ Агентства международного сотрудничества Челябинской области

За 12 месяцев компаниями помогут выйти на международный рынок.

В Челябинске состоялась первая встреча участников акселерационной программы «Экспортный форсаж». Это новая для региона мера поддержки бизнеса, призванная помочь 15 южноуральским компаниям получить экспортные контракты за 1 год.

Оператором программы выступает Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области. К ее реализации будут привлечены сертифицированные тренеры и опытные наставники — эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности. По словам директора центра Дарьи Светлаковой, «Экспортный форсаж» включает в себя 6 модулей. До декабря 2021 года участники программы освоят модули и разработают проекты, к реализации которых они приступят с 2022 года.

Как отметила министр экономического развития Наталья Лугачева, диверсификация экспорта является одним из ключевых направлений работы областного правительства. За 8 месяцев текущего года объем поставок южноуральских компаний за рубеж вырос на 87,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что «Экспортный форсаж» разработан Школой экспорта Российского экспортного центра.

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