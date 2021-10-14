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14 октября 2021, 10:59

Сокращение доходов населения и рост цен привели к увеличению неплатежей по кредитам. За прошедший квартал он увеличился на 2%. Общая задолженность россиян перед банками сравнялась с объёмом активов, которыми обладают сами банки. При этом эксперты не видят перспектив для сокращения уровня закредитованности граждан.



В Центробанке сообщили, что рост портфеля микрозаймов расширился, что привело в свою очередь к увеличению их количества. Бюро кредитных историй фиксируют рост неплатежей в сегменте микрофинансовых организаций. Почти 40% займов имеют просрочку более 90 дней.



В перспективе Россия столкнётся с ростом проблемной задолженности, так как динамика выдачи кредитов является неограниченной. Чиновники Центробанка вынуждены признать, что за последние шесть лет в стране сформировался максимальный уровень крупных задолженностей. На начало сентября это более 23 триллионов рублей. В рублевых счетах сам регулятор держит порядка 25 триллионов.



Наиболее активным направлением работы банков остаётся потребительское кредитование. Граждане берут займы на фоне роста цен и низкого уровня доходов. Критическая ситуация изменится только при росте доходов населения и понижении уровня инфляции.





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