Челябинскую ТЭЦ-2 модернизируют

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 октября 2021, 07:00 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Единственную в области угольную электростанцию переведут на газ.

В рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» губернатор Алексей Текслер обсудил с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо и главой дивизиона «Россия» корпорации Fortum Александром Чуваевым реализацию на территории региона экологических программ.

Напомним, что в этом году между правительством Челябинской области и ПАО «Фортум» было подписано соглашение. Оно предполагает реализацию природоохранных мероприятий, в частности, перевод ТЭЦ-2 с угля на газ.

Процесс модернизации электростанции включает в себя несколько этапов. До конца этого года будет закончено создание инфраструктуры для подачи газа и газораспределительного пункта. Уже в 2022 году ТЭЦ-2 начнет использовать в качестве основного топлива газ. Это позволит значительно снизить выбросы в атмосферу.

Добавим, что в повестку рабочей встречи также вошел вопрос модернизации ТЭЦ-1 и развитие возобновляемых источников энергии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости