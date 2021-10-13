На одного безработного челябинца приходится 3 вакансии

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13 октября 2021, 06:45 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Город, как и область, нуждается в квалифицированных рабочих кадрах.

Ситуация на рынке труда Южного Урала вернулась на доковидный уровень. По данным главного управления по труду и занятости населения, количество занятых в регионе составляет почти 1,8 миллиона человек, безработными числятся 18 тысяч.

Челябинская область испытывает дефицит кадров: сейчас южноуральцам доступно более 43 тысяч вакансий. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в «Гранаде Пресс», рассказал первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

В Челябинске на учете по безработице находятся 5,6 тысяч человек, а доступно 18 тысяч вакансий.

Региону нужны высококвалифицированные рабочие, кадровый голод наблюдается в строительной, сельскохозяйственной, обрабатывающей и других отраслях экономики.

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