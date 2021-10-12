Южный Урал стал одним из экспортеров-лидеров УрФО

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12 октября 2021, 13:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Регион вошел в тройку сильнейших экспортеров несырьевой неэнергетической продукции. Поставки из региона выросли на 70%: с 2,198 до 3,738 миллиардов долларов, сообщает сайт правительства Челябинской области.

По данным министерства сельского хозяйства региона, Южный Урал поставляет продовольственную продукцию в 30 стран мира. Самым экспортируемым товаром несырьевой неэнергетической продукции из УрФО является рафинированная медь, второе место занимает горячекатаный прокат из нелегированный сталей.

Добавим, что лучших экспортеров УрФО наградят на окружном этапе премии «Экспортер года» в конце октября. Победителей определят в 11 номинациях. Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой министерства промышленности и торговли РФ.

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