Челябинская область участвует в формировании отечественного кросса мясных кур

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12 октября 2021, 13:28 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Создание качественной российской племенной базы и импортозамещение стали ключевыми вопросами совещания, которое вчера в режиме видеоконференции провел Президент РФ Владимир Путин. Участником обсуждения стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в прошлом году был создан новый отечественный кросс мясных кур «Смена-9». Разработка велась в рамках программы «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров». Челябинская область наряду с Московской, Ленинградской областей, а также Алтайского края и Чувашии получает суточных цыплят и инкубационных яиц.

Южный Урал с прошлого года участвует в подпрограмме «Создание нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров». Племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский» и московский селекционно-генетический центр проводят испытания нового отечественного кросса птицы «Семна-8» и «Смена-9».

Цель проекта — обеспечить птицей родительских линий отечественного кросса птицефабрики Челябинской области и всей страны. На данный момент в репродуктор «Челябинский» завезена птица кросса «Смена-9». На площадке находится 66 тысяч голов птицы для выращивания и производства яиц финального кросса.

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