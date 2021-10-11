Специалист по энергобезопасности Алексей Гривач предсказал, что давление на «СП – 2» грозит Европе дефицитом газа в феврале

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 октября 2021, 16:28

Жозеп Боррель, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Ситуация на европейском газовом рынке зависит от руководства Евросоюза. Заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» заявил, что «для увеличения поставок российского газа в Европу нужно подписать новые соглашения и направить заявки от клиентов».

Эксперт также подчеркнул, что одновременно с подписанием договорённостей и заявок должны быть созданы возможности для использования инфраструктуры.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что в зиму 2021-2022 годов Европе потребуется больше российского газа, чем было оговорено в контрактах.

Гривач отметил, что Боррель в то же время обвинил Москву в политическом давлении для лоббирования «Северного потока – 2», но сертификация проекта является суверенным правом Федеральных сетей ФРГ (Bundesnetzwerk), Еврокомиссия не имеет здесь права вето.

Как считает российский эксперт по энергобезопасности, Боррель усилил критику России и активно политизирует газовую тему, где вины Москвы нет.

Гривач подчеркнул, что говорил Владимр Путин недавно, - «Газпром» полностью выполняет все условия газовых соглашений.

По поводу газопровода «Северный поток – 2» эксперт пояснил, что он не связан напрямую с ситуацией в Европе – это новый вариант маршрута поставок, а не дополнительные объемы газа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости