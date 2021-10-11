Безработица на Южном Урале вернулась на допандемийный уровень

Как сообщает региональная Контрольно-счетная палата, регистрируемая безработица сократилась в 4 раза. В августе текущего года она составила 1,2% — столько же, сколько было в феврале 2020 года.
В опубликованном экспресс-анализе ведомство сообщает, что в Челябинской области уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.
Рейтинг самых низких показателей безработицы на Южном Урале возглавляют Челябинск и Магнитогорск. В этих городах показатель составил 0,8%. Второе место занял Копейск (1,0%), третье разделили Миасс и Кыштым (1,1%).
Лидером антирейтинга стал Нязепетровский район, там зафиксирован самый высокий в Челябинской области уровень безработицы: 5,0%.
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