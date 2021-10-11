Безработица на Южном Урале вернулась на допандемийный уровень

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 октября 2021, 09:53 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Как сообщает региональная Контрольно-счетная палата, регистрируемая безработица сократилась в 4 раза. В августе текущего года она составила 1,2% — столько же, сколько было в феврале 2020 года.

В опубликованном экспресс-анализе ведомство сообщает, что в Челябинской области уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

Рейтинг самых низких показателей безработицы на Южном Урале возглавляют Челябинск и Магнитогорск. В этих городах показатель составил 0,8%. Второе место занял Копейск (1,0%), третье разделили Миасс и Кыштым (1,1%).

Лидером антирейтинга стал Нязепетровский район, там зафиксирован самый высокий в Челябинской области уровень безработицы: 5,0%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости