Аргументы Недели Экономика 13+

Издание Independent сообщило, что из-за рекордных цен на газ британские заводы могут временно закрыться

, 23:49

Издание Independent сообщило, что из-за рекордных цен на газ британские заводы могут временно закрыться
pixabay.com

Быстрое подорожание энергоресурсов может привести к тому, что на территории Великобритании на время закроются заводы. Соответствующий материал опубликовало издание The Independent.

Отмечается, что с проблемами могут столкнуться крупные компании в энергоемких отраслях промышленности. Кроме того, в стране растут расходы на перевозку, наблюдается дефицит рабочей силы, пишет RT.

На фоне непростой ситуации руководители промышленных компаний намерены обсудить с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенгом тему энергетического кризиса.

По словам представителя местной компании UK Steel, “если правительство ничего не сделает, завтра у нас будет стальной кризис”. Он подчеркнул, что люди могут потерять свою работу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

В Минстрое РФ прокомментировали предположения об увеличении взносов на капремонт

В Минстрое РФ прокомментировали предположения об увеличении взносов на капремонт

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ прокомментировали предположения об увеличении взносов на капремонт. Статс-секретарь - замглавы ведомства Светлана Иванова заявила, что подорожание работ по капитальному ремонту не повлечет роста размера взносов населения на эти цели.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью