Издание Independent сообщило, что из-за рекордных цен на газ британские заводы могут временно закрыться
9 октября 2021, 23:49
Быстрое подорожание энергоресурсов может привести к тому, что на территории Великобритании на время закроются заводы. Соответствующий материал опубликовало издание The Independent.
Отмечается, что с проблемами могут столкнуться крупные компании в энергоемких отраслях промышленности. Кроме того, в стране растут расходы на перевозку, наблюдается дефицит рабочей силы, пишет RT.
На фоне непростой ситуации руководители промышленных компаний намерены обсудить с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенгом тему энергетического кризиса.
По словам представителя местной компании UK Steel, “если правительство ничего не сделает, завтра у нас будет стальной кризис”. Он подчеркнул, что люди могут потерять свою работу.
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