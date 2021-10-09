Издание Independent сообщило, что из-за рекордных цен на газ британские заводы могут временно закрыться

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 октября 2021, 23:49

pixabay.com

Быстрое подорожание энергоресурсов может привести к тому, что на территории Великобритании на время закроются заводы. Соответствующий материал опубликовало издание The Independent.

Отмечается, что с проблемами могут столкнуться крупные компании в энергоемких отраслях промышленности. Кроме того, в стране растут расходы на перевозку, наблюдается дефицит рабочей силы, пишет RT.

На фоне непростой ситуации руководители промышленных компаний намерены обсудить с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенгом тему энергетического кризиса.

По словам представителя местной компании UK Steel, “если правительство ничего не сделает, завтра у нас будет стальной кризис”. Он подчеркнул, что люди могут потерять свою работу.

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