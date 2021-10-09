Болгария собирается подписать с «Газпромом» новый контракт по газовым поставкам

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9 октября 2021, 19:21 Источник: vz.ru

pixabay.com

Болгария изъявила желание заключить с Российской Федерацией новый контракт по газовым поставкам. Текущий долгосрочный договор “Булгаргаза” с российским “Газпромом” действует до конца будущего года.

С этой целью болгарская компания занимается подготовкой плана и стратегии переговоров с “Газпром экспортом”. Такое заявление сделал Николай Павлов, исполнительный директор “Булгаргаза”.

“Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты, которые можно улучшить в интересах каждой из сторон”, - сказал он.

Ранее Венгрия и российский газовый гигант подписали контракт, согласно которому РФ будет поставлять на венгерскую территорию каждый год 3,5 млрд кубометров ресурса через Сербию и еще 1 млрд - через Австрию. Документ действует до конца 2036 года.

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