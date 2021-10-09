Daily Mail: Президент России Путин обрел власть над Великобританией после закрытия газохранилища в Йоркшире

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9 октября 2021, 16:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Переориентация Великобритании на импорт голубого топлива из-за границы вместо развития добычи энергоносителей на своей земле способствовала тому, что страна “оказалась во власти” российского лидера Владимира Путина. Так считают авторы материала, появившегося на страницах британской газеты Daily Mail.

Эксперты подчеркивают, что Британии не хватает газа, ведь она потребляет его в больших объемах. Вместе с тем за последние два десятка лет страна значительно снизила добычу ресурса на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях. Великобритания закупает энергоносители у других стран.

Отмечается, что Лондон становится более уязвим в энергетическом плане, не используя существенные запасы сланцевого газа, которыми располагает. Авторы материала раскритиковали закрытие четыре года назад газового хранилища на побережье в Йоркшире. “Прошло четыре года, и практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина”, - сказано в материале британской газеты.

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