CNBC: Американские аналитики не уверены, что Россия увеличит поставки газа в страны Европы

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9 октября 2021, 16:38 Источник: ИноСМИ

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В Европе царит энергетический кризис, и после заявления главы российского государства Владимира Путина рынок выдохнул с облегчением. Однако аналитики не уверены, что российская сторона сдержит обещание. Об этом сообщает CNBC.

В материале говорится, что цены на газ в Европе растут очень быстро, но эксперты полагают, что со стороны Москвы речь идет всего лишь о попытке надавить на ФРГ, чтобы Берлин побыстрее выдал разрешение на ввод в эксплуатацию “Северного потока - 2”.

Аналитики отмечают, что европейские страны становятся более уязвимы перед Российской Федерацией, ведь она сможет закрывать “газовые краны”, когда ей вздумается. “Сейчас нет никаких признаков того, что “Газпром” пытается нарастить объемы своих поставок спотовым покупателям в Европе по существующим маршрутам”, - высказалась аналитик по Европе в Economist Intelligence Unit Аделина ван Хутте.

Подобного мнения придерживается и старший научный сотрудник Оксфордского института исследований в области энергетики Майк Фулвуд. Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет поставлять на европейскую территорию больше голубого топлива, ведь в этой стране добыча ресурса уже достигла рекордного уровня.

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