На строительство инфраструктурных объектов космодрома Восточный отправлены около 1,5 тысячи мигрантов из Узбекистана

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9 октября 2021, 14:35 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана с начала октября отправило в Россию 1 466 узбекистанских граждан для участия в строительстве инфраструктурных объектов космодрома Восточный.

Пресс-секретарь АВТМ Ортикхужа Норов рассказал, что согласно заявкам российских партнеров, на строительные площадки космодрома планируется отправить прядка пяти тысяч рабочих.

По его словам, узбекская и российская стороны разработали новый механизм отбора работников, в соответствии с которым, АВТМ лишь принимает заявки от желающих выехать на работу в Россию и в определенные дни собирает их в специальных центрах.

Отбор рабочих осуществляют российские ведомства и компании. По данным Норова, сначала сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в Россию и нет ли у него противопоказаний по здоровью. Потом представители работодателей выясняют наличие у него требуемой строительной специальности. Патент на работу мигранты получают в России.

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