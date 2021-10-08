Какие товары подорожают в России к концу года сильнее всего

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8 октября 2021, 12:28 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Росстат сообщил, что в сентябре годовая инфляция в стране достигла 7,4% против 6,68% месяцем ранее. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2%. На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие, но без учета овощей и фруктов. Цены на него к завершению года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го.



В категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям. Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожала плодоовощная продукция: помидоры — на 24,9%, огурцы — на 17,3% и апельсины — на 12,9%.



Согласно официальным данным, по итогам года инфляция в сфере услуг составит 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%.



По оценкам старшего экономиста «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александра Исакова, наибольший рост цен к концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г).



Советник президента ЦСР Елена Разумова отметила, что темпы увеличения стоимости древесного сырья в мире весной 2021 года превысили средние показатели предыдущих пяти лет в 3,5 раза. По ее оценкам, в первую очередь подорожает всё, что связано с деревообработкой: бумага, мебель, товары для строительства.



Эксперты считают, что общий показатель инфляции в 2021 году превысит прогноз, заявленный ранее Минэкономразвития.



«Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%», — отметил Александр Исаков.



По некоторым оценкам, годовая инфляция в 2021 году может дойти до отметки 7,5%.



Правительство не должно сдерживать цены: ему необходимо бороться с монополиями и не разгонять бюджетные расходы, уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его мнению, власти обязаны помогать тем, по кому инфляция бьет сильнее всего. В этом контексте, как отметил эксперт, выплаты пенсионерам — хороший опыт, но они разовые, а инфляция постоянная.





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