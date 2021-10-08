В России уровень инфляции превышает европейские показатели

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8 октября 2021, 12:28

В качестве одного из инструментов борьбы с инфляцией Центробанк стал использовать повышение ключевой ставки. Однако это не привело к остановке роста цен и уменьшению стоимости кредитов.



Международный валютный фонд предупредил, что пик глобальной инфляции будет достигнут этой осенью. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин придерживается такого же мнения. Согласно заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, остановить рост цен можно только путём ужесточения кредитования. Логика представителей регулятора не объясняет должным образом причину высокого темпа роста цен, который обгоняет все страны «большой двадцатки». По темпам инфляции Россия оказалась в одной строчке с Украиной, Белоруссией и Турцией.



Эксперты частично возлагают ответственность за ценовую политику в стране на чиновников, которые не замечают низкий уровень конкуренции. Антимонопольная служба в свою очередь оказалась не в состоянии использовать правоприменительную практику одинаково для всех производителей и рыночных игроков. Помимо этого Россия в последние годы стала более зависимой от импорта. Восстановительный рост ВВП также оказался в нашей стране ниже европейских государств. Чтобы изменить ситуацию, правительству необходимо проработать дополнительный комплекс мер для сдерживания инфляции и замедлению роста цен на предельно допустимом уровне.





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