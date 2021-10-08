Антиковидные ограничения создают риски для российской экономики

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8 октября 2021, 11:41

Новая волна пандемии поставила перед региональными властями вопрос о необходимости введения ограничительных мер. Иностранные эксперты заявили о риске дальнейшего ухудшения экономики страны, которая и без этого находится в кризисном положении.



Суточный прирост заболевших коронавирусом россиян в первые дни октября составил рекордные 27,5 тысячи человек. Новая волна пандемии отличается высоким уровнем смертности. Люди продолжают умирать на фоне проходящей в стране вакцинации. Несмотря на усилия правительства и врачей, уровень вакцинации остаётся на низком уровне. В России привито чуть больше 30% населения при необходимых для выработки коллективного иммунитета 60%. В ситуации неполной вакцинации у вируса появляется больше возможностей для мутации и дальнейшего распространения.



Федеральные власти не спешат вводить централизованные ограничения, передав полномочия в регионы. Бизнесу удалось сформировать реакционную модель поведения в случае возникновения новой волны. Однако пандемия с каждым всплеском обостряет хронические проблемы регионов. Дотационные субъекты стали сильнее чувствовать нехватку средств, что напрямую сказывается на уровне доходов населения.





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