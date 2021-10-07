Российские богачи, боясь друг друга, прячут деньги в офшорах

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 октября 2021, 17:31

Офшор представляет собой территорию со специальным налоговым режимом. Изначально он был задуман для ускорения бизнеса: отпадает необходимость доказывать законность финансовых сделок.



В офшорах прячут капиталы как бизнесмены, так и политики, чтобы не привлекать лишнего внимания у себя на родине. Офшор для «богатых людей» выступает сберегательной книжкой, содержание которой сможет получить только вкладчик. Никакие правоохранительные органы даже международного уровня к ним не имеют доступа.



За несколько десятилетий владельцам крупных активов вроде как удалось придумать надёжный защитный механизм. Офшорные сделки являются доказательством того, что российское государство не выступает гарантом законности сделок между миллиардерами и чиновниками. В России элиты не уверены в незыблемости своих прав на владение имуществом и капиталом. Для заключения операций они всё чаще «бегут в офшоры». Это означает, что элиты никак не могут между собой договориться. Миллиардеры всё ещё опасаются, что их конкуренты вскроют информацию о незаконном появлении и выводе из страны капиталов. По этой причине офшор выступает для многих гарантией сохранения не столько капитала, сколько собственной жизни.





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