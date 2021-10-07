Крупнейший энергетический кризис в Китае может отрицательно сказаться на мировой экономике

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 октября 2021, 16:55 Источник: eadaily.com

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На территории КНР некоторые промышленные предприятия были вынуждены прекратить свою работу в связи с крупнейшим кризисом в энергетическом секторе страны за последнее десятилетие. Также в Поднебесной приходится обесточивать жилые районы.

По словам экспертов, такая ситуация в Китае сложилась из-за повышенного спроса на электричество. Он в свою очередь намного превышает предложение. Аналитики подчеркивают, что проблема в китайской энергетике, непременно, скажется на мировой экономике. В скором времени, как полагают эксперты, нарушатся глобальные логистические цепочки.

Отмечается, что последствия кризиса в энергетике уже можно наблюдать в мебельной промышленности, кораблестроении, металлургии. В КНР не хватает угля.

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