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Крупнейший энергетический кризис в Китае может отрицательно сказаться на мировой экономике

, 16:55 Источник: eadaily.com

Крупнейший энергетический кризис в Китае может отрицательно сказаться на мировой экономике
pixabay.com

На территории КНР некоторые промышленные предприятия были вынуждены прекратить свою работу в связи с крупнейшим кризисом в энергетическом секторе страны за последнее десятилетие. Также в Поднебесной приходится обесточивать жилые районы.

По словам экспертов, такая ситуация в Китае сложилась из-за повышенного спроса на электричество. Он в свою очередь намного превышает предложение. Аналитики подчеркивают, что проблема в китайской энергетике, непременно, скажется на мировой экономике. В скором времени, как полагают эксперты, нарушатся глобальные логистические цепочки.

Отмечается, что последствия кризиса в энергетике уже можно наблюдать в мебельной промышленности, кораблестроении, металлургии. В КНР не хватает угля.

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