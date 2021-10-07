Челябинская область вошла в число регионов, где быстрее всего можно найти работу

Аргументы Недели → Экономика

7 октября 2021, 14:59 Анна Семенова

Найти работу в Челябинске проще, чем во многих других российских регионах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наши земляки трудоустраиваются в течение 4,5 месяцев.

Безработица – самый главный страх во время пандемии. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza решили выяснить, сколько россияне тратят на поиски работы в 2021 году. Воспользовавшись данными Росстата, они вычислили, что средний срок «безделья» составил 6 месяцев и 27 дней.

Хуже всего обстоят дела с вакансиями в Карачаево-Черкесии, Забайкальском крае, Северной Осетии, Волгоградской области, Чечне, Чукотском автономном округе, Ивановской и Магаданской областях, Кабардино-Балкарии и Пермском крае. Здесь люди ищут работу от 8 до 13 месяцев.

Быстрее всего вас трудоустроят в Кировской и Костромской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Калужской и Архангельской области, Москве, Челябинской области, Краснодарском крае и Ленинградской области. Здесь поиск места занимает от 2,5 до 5 месяцев.

Южный Урал вошел в топ-10 регионов с наилучшими показателями на рынке труда во втором квартале 2021 года. Средний срок поиска работы у нас составляет 4 месяца и 26 дней.



Как сообщают аналитики, дольше ищут работу более зрелые люди, так как, с одной стороны, опытные специалисты избирательно подходят к выбору места, а с другой, больше всего вакансий не требуют высокой квалификации, работодатель предпочитает молодых и физически сильных.



Нельзя также списывать со счетов так называемых «профессиональных безработных», которые годами состоят на учете в службе занятости, даже если имеют неофициальный заработок.

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