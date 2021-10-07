Экономист Ледент заявил, что газ подешевеет после запуска проекта «Северный поток - 2»

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7 октября 2021, 13:24 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Рынок Европы на сегодняшний день пребывает в лихорадочном состоянии. Причиной тому резкие скачки цен на газ.

В нынешней ситуации некоторые европейские страны пересмотрели свои взгляды на энергоснабжение. Соответствующее заявление сделал Филипп Ледент, являющийся старшим экономистом нидерландского банка ING.

По его словам, к сложной ситуации в Европе привели в том числе холодные зима и весна, в связи с чем в европейских хранилищах не осталось газа. Эксперт полагает, что вскоре ситуация улучшится.

Специалист подчеркнул, что голубое топливо подешевеет, когда будет запущен “Северный поток - 2”. Кроме того, важно, чтобы полностью возобновилась работа производственных единиц на российской и норвежской территории.

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