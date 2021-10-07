Экономист Ледент заявил, что газ подешевеет после запуска проекта «Северный поток - 2»

Рынок Европы на сегодняшний день пребывает в лихорадочном состоянии. Причиной тому резкие скачки цен на газ.
В нынешней ситуации некоторые европейские страны пересмотрели свои взгляды на энергоснабжение. Соответствующее заявление сделал Филипп Ледент, являющийся старшим экономистом нидерландского банка ING.
По его словам, к сложной ситуации в Европе привели в том числе холодные зима и весна, в связи с чем в европейских хранилищах не осталось газа. Эксперт полагает, что вскоре ситуация улучшится.
Специалист подчеркнул, что голубое топливо подешевеет, когда будет запущен “Северный поток - 2”. Кроме того, важно, чтобы полностью возобновилась работа производственных единиц на российской и норвежской территории.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.