В 2020 году задолженность южноуральцев по оплате услуг ЖКХ снизилась

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области отмечают повышение уровня платежной дисциплины.
В своем телеграм-канале ведомство сообщает, что в 2020 году этот показатель составил 94,5%, что на 2,4% выше, чем в 2019 году. В 14 территориях платежная дисциплина оказалась выше среднего по Челябинской области. Также отмечается, что объем средств социальной поддержки по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства составил более 8232 миллиона рублей, что на 224 миллиона больше, чем в 2019 году.
По данным Контрольно-счетной палаты, на 27% увеличились затрату коммунальных организаций на мероприятия по энергосбережению, а удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла увеличился на 2,8%.
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