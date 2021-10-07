Достижения сельского хозяйства Южного Урала выставлены на «Золотой осени»

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7 октября 2021, 07:43 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

С региональным стендом ознакомились вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В Московской области открылась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Челябинская область наряду с другими регионами представила свои достижения посетителям крупнейшего смотра успехов сельского хозяйства страны.

Южный Урал подготовил интерактивную экспозицию, которая рассказывает об инвестиционном и экспортном потенциалах области в сфере агропромышленного комплекса. Вчера губернатор Алексей Текслер представил стенд Челябинской области вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Глава Челябинской области показал макет нового селекционно-генетического центра по косточковым культурам, включающего тепличный комплекс, разработанного «Садами России». Алексей Текслер также познакомил Викторию Абрамченко и Дмитрия Патрушева с инвестпроектами на предприятиях группы компаний «Ситно» и агрофирмы «Ариант», проектом «Чебаркульской птицы» по производству биодобавок с гуминовыми кислотами для растениеводства, птицеводства и животноводства.

По словам Алексея Текслера, Челябинская область традиционно является одном из лидеров в сфере сельского хозяйства в стране. Регион занимает 4-е место по производству яиц, 7-е — по мясу птицы, 1-е — по макаронным изделиям.

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