Проект бюджета России на 2022 год раскритиковали в Совете Федерации

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6 октября 2021, 14:01 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Проект бюджета России на 2022 год был подвержен серьезной критике на состоявшихся парламентских слушаниях со стороны представителей регионов, бывшего министра финансов Михаила Задорнова и главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Подготовленный правительством документ в Совете Федерации представлял глава Минфина Антон Силуанов.



Ключевые экономические параметры бюджета-2022 не могут соответствовать реальности. Он содержит заниженный прогноз инфляции и завышенный прогноз по экономическому росту. Это создаст нехватку денег в регионах. Их не хватит для социальных выплат, строительства, покупки жилья для сирот или очередников.



В бюджет заложено условие трехпроцентого роста экономики в ближайшие годы. Алексей Кудрин назвал это лишь желаемым прогнозом. Инфляцию 2021-го и следующего года в проекте бюджета глава Счетной палаты признал недооцененной. Закладывание в бюджет 293 млрд руб. доходов от будущего увеличения налогов Кудрин назвал нарушением Бюджетного кодекса. Он обратил внимание на то, что проект противоречит законодательству, так как заложенное в расчетах повышение налогов не прошло еще даже первого чтения.



Михаил Задорнов отметил, что правительство получило право более свободного перераспределения бюджетных денег без санкции Госдумы. Он раскритиковал практику предоставления предприятиям и отраслям ежегодных субсидий примерно на 6 трлн руб. По его мнению, эти субсидии вносят в экономику и бизнес существенные искажения. Успех предприятия или отрасли будет зависеть не от эффективности, а от того, имеется доступ к получению госсубсидий или нет. Бывшего министра возмутило и предполагаемое сокращение расходов на здравоохранение в России с 4,1 до 3,7% ВВП к 2024 году.



Вопиющим примером бюджетной неэффективности Михаил Задорнов назвал массовую раздачу детских пособий и выплат, в том числе и самым состоятельным российским семьям. Он предложил правительству перейти на заявительный порядок детских выплат, что позволит сосредоточить государственную помощь непосредственно на нуждающихся.



В региональных бюджетах уже в настоящее время ощущается острая нехватка средств из-за резкого роста цен на строительство. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что квадратный метр жилья в его регионе стоит около 60 тыс. руб., тогда как бюджетные расходы посчитаны при цене 40,9 тыс. руб. за метр. Такой рост цен не позволит регионам выполнять, в частности, планы по обеспечению жильем детей-сирот и других социально незащищенных граждан.



Большую неопределенность для регионов создает и пандемия, которая требует развертывания дополнительных ковидных больничных коек.



«Мы понять не можем, как будет развиваться ситуация в следующем году», – признался Мельниченко.





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