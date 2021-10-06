МВФ предсказал сокращение роста мировой экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 октября 2021, 09:08 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что рост мировой экономики сократится в 2021 году и будет ниже июльского прогноза в шесть процентов из-за последствий пандемии COVID-19.



Кристалина Георгиева, глава МВФ, сообщила, что основным препятствием на пути роста экономики является неравный доступ к вакцинам, который может сдержать восстановление мировой экономики и сократить мировой ВВП на 5,3 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.



Георгиева ожидает, что страны с развитой экономикой вернуться к уровню, который был до пандемии, уже к 2022 году. Однако большинству развивающихся стран потребуется больше времени для восстановления. «Мы сталкиваемся с глобальным восстановлением, которое сдерживается пандемией и ее последствиями. Мы не можем двигаться вперед должным образом — это все равно что ходить с камнями в обуви», — сказала глава МВФ.

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