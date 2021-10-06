Глава департамента ДКП ЦБ РФ Тремасов заявил, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

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6 октября 2021, 07:17 Источник: Известия

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках беседы с журналистами заявил, что разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока являются преждевременными.

Кирилл Тремасов в среду, 6 октября, подчеркнул, что пока очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен, а также о том, что Центробанк начинает рассматривать возможность ее снижения.

Эксперт также пояснил, что ставка повышается, но из-за роста инфляционных ожиданий пока преждевременно утверждать, что денежно-кредитная политика стала жесткой.

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