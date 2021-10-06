Алексей Текслер выступил на парламентских слушаниях по бюджету

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6 октября 2021, 07:03 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области внес ряд предложений.

В Совете Федерации обсудили проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Были рассмотрены вопросы бюджетной и налоговой политики, межбюджетные отношения.

В слушаниях принял участие Алексей Текслер. Он возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы». В своем выступлении губернатор Челябинской области отметил то, что необходимо учесть в плане бюджетной политики. Предложения касаются федеральной поддержки регионов в связи с удорожанием стройматериалов, пандемией коронавируса и индексацией зарплат бюджетников.

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