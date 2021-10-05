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Цена на газ в Европе побила новый рекорд

, 11:36 ,

Цена на газ в Европе побила новый рекорд
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, фьючерсы на газ достигли нового рекордного значения. Впервые данные превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

1228,8 составил максимум открытия на 9:17 по московскому времени. А контракты приблизились выше расчетной цены к 1250 долларов.

На фоне этого цена на акции «Газпрома» увеличилась.

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