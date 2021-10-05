Цена на газ в Европе побила новый рекорд

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5 октября 2021, 11:36 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, фьючерсы на газ достигли нового рекордного значения. Впервые данные превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.



1228,8 составил максимум открытия на 9:17 по московскому времени. А контракты приблизились выше расчетной цены к 1250 долларов.



На фоне этого цена на акции «Газпрома» увеличилась.

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