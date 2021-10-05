В Челябинске самые большие зарплаты у врачей инфекционистов и анестезиологов

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5 октября 2021, 11:01 Анна Семенова

Врачи наконец стали получать достойную зарплату. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За последние пять лет в регионе спрос на медиков вырос более чем в два раза.

Пандемия внесла свои коррективы в вопросе самых нужных профессий. По данным службы по поиску работы и сотрудников hh.ru, за последние пять лет спрос на врачей в Челябинской области вырос в 2,5 раза. Львиная доля нехватки медперсонала пришлась, конечно, на последние два года.

Спрос рождает и предложение. Сегодня средняя зарплата у врача в регионе весьма приличная. По сравнению, например, с 2016 годом она выросла на 70% и сегодня составляет 47,5 тысяч рублей.

Среди самых высокооплачиваемых специализаций – анестезиолог (около 68 тысяч рублей в месяц), стоматолог (около 66 тысяч в месяц) и инфекционист (около 64 тысяч в месяц). Топ-10 также занимают неврологи, гинекологи, терапевты и педиатры, хирурги, урологи и рентгенологи.



С начала года по области было размещено более трех тысяч вакансий для врачей. Работодатель в большинстве случаев был готов принять медика даже без опыта работы.

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