Политолог Орлова прогнозирует усиление обвинений со стороны Киева в адрес России по газу

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 октября 2021, 15:55 Источник: Экономика сегодня

pixabay.com

Когда в газовых хранилищах Украины совсем не останется топлива, о стабильном отопительном сезоне в этой стране можно будет забыть. Вот как раз тогда украинские власти станут энергичнее обвинять Российскую Федерацию в происходящем. Такого мнения придерживается политолог Ольга Орлова.

Отмечается, что ранее в Киеве опровергли сведения о возобновлении транзита газа РФ в Венгрию. Накануне от оператора ГТС FGSZ поступила информация о том, что российский ресурс вновь транзитируется на венгерскую территорию через трубу Украины. При этом в Киеве сегодня заявили, что эта информация является ложной.

Орлова придерживается мнения, что Евросоюз не окажет Киеву желаемую поддержку в вопросе нового газового соглашения между РФ и Венгрией. Речь идет о том, что ранее Украина попросила Еврокомиссию оценить, насколько контракт соответствует европейскому законодательству в области энергетики.

Политолог назвала мифом заявления украинской стороны о том, что в газовых хранилищах этой страны достаточно голубого топлива для полноценного отопительного сезона. Орлова добавила, что “когда ударят сильные морозы, мы еще не раз услышим о том, что украинцы сидят с холодными батареями из-за того, что Россия перекрыла кран и не выполняет газовые обязательства перед Киевом”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости