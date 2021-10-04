Эксперт Юшков прокомментировал сообщения о том, что цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1000 кубометров

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 октября 2021, 14:26

pixabay.com

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России, высказался о подорожании газа на европейской территории до более чем 1200 долларов за 1000 кубометров.

По словам специалиста, речь идет не о реальной отгрузке цены, а о “биржевой торговле, торговле фьючерсами”. Однако цены на фьючерсы рано или поздно в любом случае сказываются на стоимости реальной отгрузки ресурса.

“Пока это биржевой инструмент. Но тем и характерен биржевой инструмент - он очень психологичен”, - сказал Юшков. Эксперт подчеркнул, что в его ценах предусмотрены риски и страхи, и на сегодняшний день “цена отображает страх европейских компаний”, что им предстоит столкнуться с серьезными сложностями в период отопительного сезона, пишет RT.

Что касается угля, то цены на него тоже растут. Кроме того, существует нехватка этого ресурса. “К тому же когда ты топишь углем или газом, ты должен покупать специальные квоты на выбросы, и когда все начали использовать газ и уголь, выбросы также возросли в цене. Получается, что всё это и закладывается в конечную стоимость”, - добавил эксперт.

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