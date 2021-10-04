Сельское хозяйство стало самой отстающей отраслью экономики в России

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4 октября 2021, 14:05 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Производство в сельском хозяйстве упало в денежном выражении за восемь месяцев этого года на 3,4%. При этом в общем экономика России показала рост в 5%. Росстат сообщил, что продажи зерна сельхозорганизациями сократились на 4,3%. Снизились физические объемы в производстве скота, птицы и яиц.



Сельское хозяйство в России оказалось единственным сектором экономики, производство в котором сократилось по отношению к прошлому году. Согласно данным Росстата, выпуск продукции сельского хозяйства упал на 3,4% в денежном отношении. При этом цены производителей сельхозпродукции оказались выше прошлогодних за январь–август почти на 20%. Розничные цены на продукты питания выросли более чем на 8%.



Средние цены на курятину за восемь месяцев этого года поднялись на 16%. Другие виды мяса стали дороже более чем на 9%. Рекордными ценами отметились подсолнечное масло (+27,1%) и сахар (+146,8). Куриные яйца подорожали почти на четверть. Плодоовощная продукция стала дороже на 10%. Подорожание продуктов питания значительно опережает показатели средней официальной инфляции.



«На показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 сентября были на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года, по картофелю на 6%, по овощам на 5%. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 сентября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на 13,6% ниже уровня прошлого года», – сообщается в последнем отчете Минэкономразвития.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что наращиванию мясного производства мешает низкий платежеспособный спрос. Также, по ее мнению, производители животноводческих продуктов зажаты между растущими ценами на зерно, ценами на импортные составляющие и низкими доходами потребителей.





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