Работающие пенсионеры Челябинска мечтают о зарплате в 30 тысяч
4 октября 2021, 08:28 Анна Семенова
И эти ожидания скромнее, чем в среднем по стране.
Как сообщают аналитики службы hh.ru, пенсионеров, желающих найти работу в Челябинской области не так уж много, от общего количества резюме им принадлежит 0,8%.
Но не везде пожилые люди так малоактивны. Южный Урал по этому показателю находится на 54 месте. За два последних месяца чуть меньше половины из заинтересованных пенсионеров обновили свое резюме или откликнулись на вакансию.
Работу люди старшего возраста в Челябинске чаще всего ищут в сферах «медицина и фрмацевтика», «безопасность», «бухгалтерия», «наука и образование» и «домашний персонал». Желаемой зарплатой они называют 30 тысяч рублей. И это довольно скромные желания. В среднем по стране пенсионеры запрашивают жалование в 41,7 тысяч рублей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.