Работающие пенсионеры Челябинска мечтают о зарплате в 30 тысяч

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4 октября 2021, 08:28 Анна Семенова

Челябинские пенсионеры готовы работать за 30 тысяч в месяц. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И эти ожидания скромнее, чем в среднем по стране.

Как сообщают аналитики службы hh.ru, пенсионеров, желающих найти работу в Челябинской области не так уж много, от общего количества резюме им принадлежит 0,8%.

Но не везде пожилые люди так малоактивны. Южный Урал по этому показателю находится на 54 месте. За два последних месяца чуть меньше половины из заинтересованных пенсионеров обновили свое резюме или откликнулись на вакансию.

Работу люди старшего возраста в Челябинске чаще всего ищут в сферах «медицина и фрмацевтика», «безопасность», «бухгалтерия», «наука и образование» и «домашний персонал». Желаемой зарплатой они называют 30 тысяч рублей. И это довольно скромные желания. В среднем по стране пенсионеры запрашивают жалование в 41,7 тысяч рублей.

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