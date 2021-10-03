Депутат бундестага Нольте заявил, что планы Германии отказаться от российского газа к 2045 году являются нереалистичными

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3 октября 2021, 14:50 Источник: Известия

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Основой немецких климатических целей являются не до конца продуманные стратегии. Такое заявление сделал Ян Нольте, депутат бундестага от партии “Альтернатива для Германии”.

Так политик высказался о словах Ангелы Меркель касательно возможности прекращения пользования российским газом к 2045 году. Нольте назвал ее позицию “неправильной”. Он отметил, что ФРГ требуется голубое топливо, уголь или атом.

По словам Нольте, вероятно, в будущем альтернативы появятся, однако пока что стратегии, на которых основаны климатические цели, являются “нереалистичными”. Он добавил, что представители иных партий в Германии, когда затрагивают тему превращения страны в CO2-нейтральную, не спешат объяснять, как именно это будет происходить.

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