Депутат бундестага Нольте заявил, что планы Германии отказаться от российского газа к 2045 году являются нереалистичными

Основой немецких климатических целей являются не до конца продуманные стратегии. Такое заявление сделал Ян Нольте, депутат бундестага от партии “Альтернатива для Германии”.
Так политик высказался о словах Ангелы Меркель касательно возможности прекращения пользования российским газом к 2045 году. Нольте назвал ее позицию “неправильной”. Он отметил, что ФРГ требуется голубое топливо, уголь или атом.
По словам Нольте, вероятно, в будущем альтернативы появятся, однако пока что стратегии, на которых основаны климатические цели, являются “нереалистичными”. Он добавил, что представители иных партий в Германии, когда затрагивают тему превращения страны в CO2-нейтральную, не спешат объяснять, как именно это будет происходить.
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