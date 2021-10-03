В Магнитогорске аренда квартир оказалась дороже, чем в Челябинске

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3 октября 2021, 12:35 Анна Семенова

Аренда квартиры сегодня влетает в копеечку. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Такие выкладки предоставил федеральный портал «Мир квартир».

Об исследовании рынка арендного жилья пишет сайт Полит 74. По всей стране заметен рост ставок. По Челябинску ситуация следующая: больше всего в цене выросли трехкомнатные квартиры. С начала года арендаторы стали платить на 9,1% больше, сегодня месяц жизни в чужой «трешке» обойдется в среднем в 23 563 рубля.



Следом подорожали и «двушки». На конец сентября средняя стоимость их аренды составляла 16 054 рублей, и это на 7%, чем в начале года.

Однокомнатное жилье растет в цене не так быстро. С начала года владельцы «полуторок» подняли ставку на 4%, за месяц потенциальным съемщикам сегодня придется отдать 11 499 рублей.

А вот с Магнитогорском ситуация интереснее. Оказалось, что в городе Металлургов за квадратные метры внаем просят больше, чем в областном центре.

Однушки – самые дорогие. С начала года цена на их аренду выросла на 21,3% и сегодня составляет 12 247 рублей. Двухкомнатные квартиры стали дороже на 16,5% и стоят нынче 17 280 рублей, «трешки» при росте 16,4% стоят сегодня 23 100 рублей в месяц.

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