Индустрия гостеприимства испытывает кадровый голод

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1 октября 2021, 13:10 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Нехватка персонала в Челябинской области вызвана пандемией, недостаточной развитостью сферы и миграцией кадров.

Как сообщает агентство «Полит 74» с отсылкой на РБК, в январе-сентябре 2021 года спрос на работников отелей, общепита и магазинов вырос более чем в 2 раза. Ситуацию подтвердил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. Он отметил, что у ведомства есть многочисленные отзывы об отсутствии квалифицированных кадров для туриндустрии. Летом южноуральские специалисты предпочитают работать в южных регионах, Москве и других крупных городах.

Эксперты отмечают, что на Южном Урале создана достаточная образовательная база для подготовки специалистов в сфере туризма. Соответствующие направления подготовки пользуются спросом у абитуриентов, однако выяснить, сколько выпускников-сервисников после окончания обучения работают по специальности, непросто.

Журналисты «Полит 74» выяснили, что к кадровому дефициту может привести не только ситуация на рынке, но и неумелый менеджмент. Некоторые специалисты уходят из профессии из-за большой нагрузки.

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