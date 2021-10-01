Мировая экономика одинаково страдает от инфляции и стагнации

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 октября 2021, 11:03

Мировая экономика подверглась серьёзным изменениям из-за энергетических кризисов в Китае и Европе. Помимо инфляционных процессов она может пострадать от спада производства. Япония уж сократила работу нескольких крупных предприятий. Подобные тенденции замечены в Китае.



Англия сократила производство легковых автомобилей. Российская экономика также может погрузиться в стагнацию, так как Центробанк ужесточает кредитно-денежную политику. Прирост выпуска не фиксируется практически ни в одной сфере. Рост цен на энергоносители увеличивает инфляцию и затормаживает восстановление пострадавшей от пандемии экономики.

Впервые за последние несколько лет цена на нефть превысила уровень 80 долларов за баррель. Природный газ на европейском рынке продаётся уже по 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.



Аналитики «ВТБ Капитала» считают, что повышение цен связано с началом осени, возвращением людей из отпусков. Увеличился спрос на одежду, продукты. Глобальный дефицит полупроводников также оказал влияние на стоимость бытовой техники и электроники.



В России инфляция по итогам года может составить 6,2%. Это повлечёт необходимость корректировки финансовой политики государства.





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